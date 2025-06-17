Mansur Yavaş’tan Ümit Özdağ'ın tahliye kararına ilişkin açıklama

"Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında tahliye kararı verildi. Kararın ardından, davayı Silivri’de takip eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"Çok gecikmiş bir tezahürüdür"

Sosyal medya hesabı X üzerinden bir açıklama yapan Yavaş ‘148 gün boyunca, hukuken geçerli hiçbir delile dayanmayan bir dosyada tutuklu kalan Sayın Ümit Özdağ’ın serbest bırakılması, adaletin çok gecikmiş bir tezahürüdür’ dedi.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

Bu süreçte, hukukun sadece tahliye ile değil, beraat kararıyla tecelli etmesini bekliyorduk. Hukuk kişiye, düşünceye ya da siyasi kimliğe göre değil, evrensel normlara göre işlemelidir. Adalet, yalnızca karar anında değil, sürecin her aşamasında hissedilmelidir. Geçmiş olsun Ümit Özdağ.