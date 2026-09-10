Mansur Yavaş'tan yeni açıklama: "Erdoğan, AK Parti'ye davet etti mi?" sorusuna yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Beştepe'de görüştü.

Gazeteci Deniz Zeyrek, kişisel YouTube kanalında, Mansur Yavaş ile yaptığı görüşmeyi anlattı.

Deniz Zeyrek, Mansur Yavaş'a, "Sayın Cumhurbaşkanı nerede bir YENİ Partili, CHP'li belediye başkanı görse partisine davet ediyor. Hazır görmüşken size de böyle bir davette bulundu mu?" sorusunu yöneltti.

Mansur Yavaş, soruya, "Yok, hiç bu konular konuşulmadı" yanıtını verdi.

"CHP'den ayrılıp YENİ Parti'ye katılma kararı aldığı" şeklindeki iddiaların da sorulduğu Yavaş, "Doğru değil, böyle bir şey söz konusu değil. Benim buradaki tavrımın nedenini Kemal Kılıçdaroğlu da biliyor, Özgür Özel de biliyor" cevabını verdi.

Zeyrek'in aktardığına göre Mansur Yavaş, belediye meclisindeki dengelere işaret etti.

Ne oldu?

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelmişti.

Beştepe'de gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mansur Yavaş, Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduklarını aktarmıştı.

Mansur Yavaş, şunları söylemişti:

"Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi'nin Ankara'da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara'mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum."

Özgür Özel: Görüşmeden haberim var

Erdoğan-Yavaş görüşmesi, Koza TV canlı yayınına katılan YENİ Parti lideri Özgür Özel'e de soruldu. Yavaş'ın görüşmeden önce kendisini haberdar ettiğini belirten Özel şunları söyledi:

"Benim haberim var. Mansur Bey birtakım yatırımlar ve projelerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de 'Böyle bir şey olacak, bilginiz olsun' demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. 'Randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim' demişti.

Randevu talebinden önce söylemişti. Gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisiyle. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti, 'Haberiniz olmadan olur, bir şey olur' diye. Benim ondan haberim var, o konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda. Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı, bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir."