MAPS, yılda 10 binin üzerinde mülteciye ulaşıyor

Beyrut/Lübnan’da kurulan MAPS (Multi Aid Programs), 2013 yılından itibaren Suriyeli mültecilere yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri sağlamayı hedefleyen, kar amacı gütmeyen bir sosyal yardım kuruluşu olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Suriyeli mültecilerin dışında Lübnan ve Filistin’de de yardıma ihtiyacı olan bireyler için çeşitli faaliyetleri olan MAPS’in ‘Türkiye Girişimleri’ çatısı altında Türkiye’de çalışmaları bulunuyor. Eğitim, ekonomik güçlendirme, kalkınma, sağlık hizmetleri yardım ve ailenin güçlendirilmesi alanlarında çalışan insani, sosyal ve kar amacı gütmeyen uluslararası kuruluş, ‘Geleceğin Suriye’si için inisiyatif sahibi kişilerin yetiştirilmesi amacıyla Suriyeli mültecilere ve ülkesinde yerinden edilmiş kişilere yaşamın her alanında hizmet etmeyi ve onların zorluklarını azaltmayı misyon edinmiş bulunuyor. Bu amaçla, Türkiye’deki kamplarda yaşayan Suriyeli mültecilere temel, mesleki ve yaratıcı eğitimler sağlanmakta olup başta eğitimden mahrum kalan Suriyeli çocukların okula döndürülmesi, gençlere mesleki eğitim ve ekonomik güçlendirme sağlanması, kadınların ve ailelerin onurlu bir yaşam sürdürebilmesi gibi bir çok alanda yaşam standartlarını iyileştirme amacıyla inisiyatif alınıyor.

10 merkezde 326 gönüllü çalışıyor

326 tam zamanlı gönüllüsüyle 10 merkezde, yıllık 10 binin üzerinde mülteciye hizmet veren MAPS’ın kuruluşundan bugüne kadar 240 bin kişi sağlık, 300 bin kişi de yardım desteği almış bulunuyor. 9 ayrı okulda 3 binin üzerinde çocuğun temel eğitimi sağlanıyor, ayrıca 2 merkezde de 4 bin genç temel meslek eğitimi alıyor.

MAPS Türkiye ise 2020 yılı başından itibaren Gaziantep’teki merkezlerinden programa destek veriyor. Türkiye’de devlet kurumları ve özel sektörle işbirliği içinde. Sosyal eğitim laboratuvarları, robot programlama, Türkiye ile entegrasyon eğitimleri, annelere el işi sanatları programları ve yetimler için kardeşlik okulları gibi alanlarda Suriye’deki çeşitli illerde ve Gaziantep’te binlerce katılımcıya programlar düzenleniyor. Ayrıca, geçen yılki Kahramanmaraş merkezli depremin ardından felaketten etkilenen ailelere sağlık, hijyen, yakıt ve barınma gibi destekler sağlanıyor.

Uluslararası ve yerli birçok destekçisi var

AAR Japan, Mount Sinai, Norwegian University of Science and Technology, Stanford University, Yale University, UCL, Save the Children, Fondation of France, Aktion Deutschland Hilft, Right to Play, American University of Beirut gibi kurumlar programa destek oluyor. Türkiye’den ise TİKA, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk Kızılay, Türkiye Teknoloji Takımı, Türkiye Maarif Vakfı, AAR Japan, Vip. Fund, Yeni Adım Derneği gibi destekçileri bulunuyor.

MAPS Programı’nın ‘gönüllülük’ esasına dayanan destekçileri de var. Esra ve Elif Ekmekçi ile Aylin Yener, onlar arasında yer alan üç duyarlı genç kız. Ozel Enka Okulları 12- 11’inci sınıf öğrencisi üç genç, 2023 deprem felaketi üzerine Hatay’a gittiler. Burada çocuklarla birlikte zaman geçirdiler. Yaşananların üzerlerinde yarattığı etkiyi ortadan kaldırmaya yardımcı olmak ve çocukların eğitim ihtiyaçlarını gözetmek adına ‘Hatay Çocuk ve Gençlik Gelişim Merkezi’ projesini geliştirip, çalışmalarını bir kitapta paylaştılar. Daha sonra MAPS Türkiye’nin Gaziantep’teki çalışmalarına 10 günlük bir süreyle katkıda bulundular. Bu sürede ofis işlerine yardım ettiler, özel sektördeki kuruluşlardan kalıcı fon sağlamak adına bağlantıları bulup destek almalarına yardım ettiler. Ayrıca saha çalışmalarına da katılıp mülteci çocuklarla birlikte program kapsamındaki eğitimlerde kitap okuyup ödevlerine yardım ettiler ve birlikte resim yaptılar. Gençlerimizin bu süreçte en önem vererek tüm dünyaya duyurmak istediği konu STK’ların çocukların hayatlarını sürdürmelerini sağlayacak gıda ve barınma ihtiyaçları için bulmaya çalıştıkları fonlar ve oluşturmaya çalıştıkları işbirlikleri olmuş.

Esra ve Aylin’in bu süreçte en çok etkilendiği anısı yaşadığı zorluklar nedeniyle intihar etmeye çalışmış bir çocuğa verilen psikolojik desteğe şahit olmasıymış. Elif ise çok etkilendiği ortamla ilgili şunları aktarıyor: “Orada bulunduğumuz zaman çok çarpıcıydı. Günlük yaşamımızdaki en temel şeyler onlar için büyük bir lükstü. Varlığımızla bu insanlarda gülümsemiş yüzler sağladığımız için çok mutlu olduk. Bundan sonraki hayat bizim için çok farklı. Okulumuza döndüğümüzde yaşadıklarımızı duyurmak ve yardımları sürdürmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.”

Gaziantep’teki merkezde verilen başlıca eğitim destekleri

- Robot programlama eğitimi; kuzey Suriye’de 12-14 yaş arası 300 öğrenciye 4 aylık eğitimler,

-‘Sosyal Eğitimi Laboratuvarları’nın kurulması; Aziz ve Al-Rai şehirlerinde 15-18 yaş arası 400 öğrenciye 3 yıllık eğitim,

- Teknolojik eğitim yoluyla mültecilerin Türkiye entegrasyonunun teşvik edilmesi; Gaziantep’te 490 yararlanıcıya 4 aylık eğitim,

- Mülteci annelere tığ işi sanatını öğretmenle projesi; Gaziantep, Afrin ve Elbab şehirlerinde 85 kadına 6 ay süre ile eğitimler,

- Dijital kod projesi; kuzeybatı Suriye’de 240 yararlanıcıya 130 saatlik uzmanlık eğitimleri

- Yetimler için ‘kardeşlik okulları’ kurulması; Elbab ilinde 13-18 yaş arası 1200 yararlanıcı için 6 yıllık eğitim ortamı,

- Mülteci öğrencilere üniversite eğitimi verme girişimi; güneydoğu Türkiye’de Southern New Hempshire Üniversitesi ile işbirliği ile 50 mülteci öğrenciye lisans eğitimi desteği

- Hacıbaba Teknolojik Teknik Eğitim Projesi; Gaziantep’te 300 genç ve çocuğa teknik becerilerin kazandırılması

Deprem felaketinin ardından yapılan çalışmalar

- Afrin ve İdlib batı kırsalında 10 merkezde 100 bin yararlanıcıya birinci basamak sağlık ilaçları sağlanması

- El-bab Devlet Hastanesi’ne 200 bin yararlanıcı için Gaziantep Sağlık Müdürlüğü ile birlikte sağlık ilaçları sevkiyatı,

- Afrin, Gaziantep ve Hatay’da 10 bin kişi için yemek ve hijyen kiti yardımları

- Afrin’de 200 bin kişi için 5 hastaneye yakıt temini

- Afrin ve Idlib batı kırsalında 500 hasar gören evin tamiri

- Afrin ve kuzey Idlib kırsalında 20 bin kişi için içme suyu arıtma projesi