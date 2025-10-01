Maraş Katliamı davasında yargılanan eski milletvekili Şendiller hayatını kaybetti

  1. Ekonomim
1978 Maraş Katliamı davasında yargılanan eski Kahramanmaraş Milletvekili Ökkeş Şendiller, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şendiller'in cenazesi 3 Ekim'de Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden 1978 Maraş Katliamı davasında yargılanan Ökkeş Şendiller için yarın TBMM'de cenaze töreni düzenlenecek. Şendiller'in cenazesi 3 Ekim'de Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek.

Şendiller, 1991 seçimlerinde Refah Partisi ile seçim ittifakı yapan Milliyetçi Çalışma Partisi’nden Kahramanmaraş milletvekili seçilmiş, Milliyetçi Çalışma Partis'inden ayrıldıktan sonra Büyük Birlik Partisi'ne geçmişti.

1995 seçimlerinde Anavatan Partisi ile seçim ittifakı yapan Büyük Birlik Partisi’nden milletvekili adayı olan ancak seçilemeyen Şendiller, istifa ederek ayrıldığı 2008 yılına kadar BBP'de Genel Başkan Yardımcılığı görevini üstlendi.

