  Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulunmuştu: Silah bulundu, gözaltına alınan komşu tutuklandı
Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulunmuştu: Silah bulundu, gözaltına alınan komşu tutuklandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde anne, baba ve 5 yaşındaki kızlarının yaşamını yitirdiği evde, olayda kullanıldığı değerlendirilen silah bulundu. Delil karartma iddiasıyla gözaltına alınan şahıs tutuklandı.

Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulunmuştu: Silah bulundu, gözaltına alınan komşu tutuklandı
Olay, 25 Kasım’da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi, Turgut Özal Mahallesi, Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi.

Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde; baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenler otopsi için morga götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Berna Kaya (33) ile kızı Samyeli Kaya'nın (5) cenazeleri, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki otopsi işlemlerinin ardından Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın (37) cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

Mardin'de 3 kişilik aile ölü bulunmuştu: Silah bulundu, gözaltına alınan komşu tutuklandı - Resim : 1

Özel ekip kuruldu

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

Gözaltına alınan komşu tutuklandı

Yürütülen soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından ‘delil karartmak’ suçundan tutuklandı.

