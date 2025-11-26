Mardin'de 3 kişilik ailenin sır ölümü: Evden silah çıkmadı, özel ekip kuruldu

Olay, dün 01.00 sıralarında Kızıltepe ilçesi, Turgut Özal Mahallesi, Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şehmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığı görüldü. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Babanın cenazesi defnedildi

Cenazeler, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Berna Kaya ile kızı Samyeli'nin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilerek Van'a gönderildi. Baba Mehmet Kaya'nın cenazesi ise işlemlerinin ardından Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde toprağa verildi.

Çocuk kanepede, anne ve baba odanın ortasında bulundu

Olay yeri incelemesinde olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi.

Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu olayda cinayet ihtimali üzerinde duran İl Emniyet Müdürlüğü'nce özel ekip kuruldu.

İlçedeki bütün Kent Güvelik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruluyor.