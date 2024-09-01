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Mardin'de 8 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Mardin'de 8 bölge 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi. Karar 31 Ağustos-14 Eylül tarihlerini kapsıyor.

Haber Merkezi
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Mardin'de 8 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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Mardin Valiliği, Nusaybin ilçesindeki 8 bölgenin 31 Ağustos- 14 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Nusaybin ilçesi kırsal Dağiçi, Yelekli, Dibek, Üçyol, Güzelsu, Üçköy, Düzce ve Eskihisar mahallelerindeki bölgelerin 31 Ağustos- 14 Eylül tarihleri arasında 15 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiğini duyurdu.

Valilik açıklamasında, "Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla; Mardin İli Nusaybin İlçesi Dağiçi, Yelekli, Dibek, Üçyol, Güzelsu, Üçköy, Düzce ve Eskihisar mahalleleri sınırlarında bulunan bölgelerde 31 Ağustos 2024 (Dahil)- 14 Eylül 2024 (Dahil) tarihleri arasında 15 gün süre ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir. 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunun ilgili maddeleri gereğince Vatandaşlarımızın; Söz konusu yasağa uymaları kendi can ve mal güvenlikleri açısından önem arz etmektedir" denildi.

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