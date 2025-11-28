  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Mardin’de aile katliamında soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı ikiye çıktı
Takip Et

Mardin’de aile katliamında soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı ikiye çıktı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Mardin’de aile katliamında soruşturma derinleşti: Tutuklu sayısı ikiye çıktı
Takip Et

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Polis ekiplerince gözaltına alınan V.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ailenin komşusu M.C. de 26 Kasım'da tutuklanmıştı.

Euro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyorEuro Bölgesinde devlet tahvil ihraçları yavaşlıyorKüresel Ekonomi

 

Borsa güne düşüşle başladıBorsa güne düşüşle başladıBorsa Haberleri

 

Gündem
Papa 14. Leo: Ziyaret logosundaki köprü, Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlatıyor
Papa 14. Leo: Ziyaret logosundaki köprü, Türkiye'nin dünyadaki rolünü anlatıyor
İstanbul Esenyurt'ta otele el bombası atıldı: Ekipler olay yerinde
İstanbul Esenyurt'ta otele el bombası atıldı: Ekipler olay yerinde
The Washington Post: Maduro, Türkiye'ye sığınacak!
Maduro, Türkiye'ye sığınacak!
CHP'de kurultay günü: Hazırlıklar tamamlandı, parti programı 17 yıl sonra değişecek
CHP'de kurultay günü: Parti programı 17 yıl sonra değişecek
Veteriner laboratuvarlarına yeni düzenleme: Kuruluş ve çalışma izinleri yeniden belirlendi
Veteriner laboratuvarlarına yeni düzenleme: Kuruluş ve çalışma izinleri yeniden belirlendi
Özgür Özel'den Kürt seçmen açıklaması: Duygusal kopuşu hak ettiğimizi düşünmüyorum
Özgür Özel'den Kürt seçmen açıklaması: Duygusal kopuşu hak ettiğimizi düşünmüyorum