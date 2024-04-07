Mardin'de feci kaza: 1 ölü, 4 yaralı

Mardin - Şırnak kara yolunun Aydınlar tesisi mevkiinde sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 06 DRB 857 plakalı otomobil ile 47 AS 423 plakalı tır çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan M.E.A. (42),H.A. (29), B.A. (32), A.B.A (6) ile Ş.B.A. (3) yaralandı.

Yaralılardan Ş.B.A müdahaleye rağmen kurtarılamadı, A.B.A ise ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi sevk edildi.