Mardin'de işlem hacmi 10 milyar TL olan yasa dışı bahis operasyonunda 49 gözaltı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mardin merkezli yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık faaliyetlerine yönelik 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Gürlek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanmasına karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün çalışmaları doğrultusunda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını bildirdi.

Şüphelilerin 1 milyon 442 bin 176 işlem karşılığında 10 milyar 394 milyon 834 bin 144 liralık para hacmine ulaştıklarının tespit edildiğini aktaran Gürlek, elde edilen bulgular doğrultusunda sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini kaydetti.

Operasyonda görev alan kurum ve personellere teşekkür eden Gürlek, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, MASAK ve kolluk kuvvetlerinin çalışmalardaki katkılarına dikkat çekti.

Gürlek, “Milletimizin emeğini ve alın terini hedef alan dolandırıcılık şebekelerine asla geçit vermeyeceğiz. Suç gelirlerinin takibi ve faillerin adalet önüne çıkarılması için İçişleri Bakanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile eşgüdüm içinde mücadelemiz kesintisiz şekilde devam edecektir” ifadelerini kullandı.