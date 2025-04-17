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Marilyn Manson Türkiye'ye geliyor

Rock müziğin ünlü isimlerinden Marilyn Manson, 18 yıl aradan sonra Türkiye'deki hayranları ile buluşacak.

Haber Merkezi
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Marilyn Manson Türkiye'ye geliyor
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Rock müziğin ünlü isimlerinden Marilyn Manson, 3 Eylül 2025 Salı akşamı İstanbul'da sahne alacak.

En son 2007 yılında Türkiye'ye gelen Marilyn Manson, "One Assassination Under God Tour" kapsamında, Bonus Parkorman'da konser verecek.

90'lardan bu yana 50 milyonun üzerinde albüm satışı, Grammy adaylıkları ve sayısız ödülle dikkat çeken Marilyn Manson'ın İstanbul'daki konserinin biletleri 21 Nisan Pazartesi günü satışa çıkacak.

Cinsel saldırı suçlamalarıyla gündemde

Marilyn Manson ismiyle bilinen Brian Warner, cinsel saldırı iddialarıyla da gündemde olan bir isim. 2021 yılında oyuncu Evan Rachel Wood, Warner tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığını duyurmuştu.

Aynı yıl Manson'ın eski asistanı Ashley Walters da Manson hakkında dava açmıştı.

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