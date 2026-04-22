Mark Rutte: NATO, Türkiye ve tüm müttefiklerini korumak için ne gerekiyorsa yapacaktır

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte 22 Nisan'daki Ankara ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerini savunmak için her zaman gerekeni yapacağını söyledi.

Kentteki ilk durağı Türkiye'nin en büyük savunma şirketlerinden Aselsan oldu.

Burada bir konuşma yapan Rutte, NATO'nun İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik mühimmatı başarıyla durdurduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin savunma alanında kaydettiği ilerlemeyi öven Rutte şöyle konuştu:

"Türkiye'nin burada yaptıklarından çok şey öğrenebiliriz. Buna ihtiyaç var çünkü daha tehlikeli bir dünyada yaşıyoruz… Bu da güvenliğimizi korumak için güçlü savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuz anlamına geliyor. Türkiye bir savunma sanayi devriminden geçti. Son yıllarda gerçekten bunun bir devrim olduğunu söyleyebilirim."

Rutte'nin ziyareti, temmuz ayında Ankara'nın ev sahipliği yapacağı NATO zirvesinden önce gerçekleşmesi açısından önemli görülüyor.

Görüşmede neler konuşuldu?

Rutte daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile biraraya geldi.

Rutte'nin temaslarında Avrupa ile ABD arasındaki sorunların çözümü, Avrupalı müttefiklerin külfet paylaşımı konusunda daha somut paylaşımlarda bulunması gibi konuların ele alınması bekleniyordu.

Temmuz ayında Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi'nin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi ve NATO'nun birlik, beraberlik ve dayanışma mesajlarını yinelemesi için neler yapılması gerektiği de gündemde.

Zirvenin Avrupa ve Ortadoğu'da askeri çatışma ve gerilimin sürdüğü, ittifak içinde kırılmaların yaşandığı bir döneme denk gelmesi, hazırlıkların daha hassas ve ayrıntılı bir şekilde yapılmasına neden oluyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 13 Nisan'da Anadolu Ajansı'na (AA) yaptığı açıklamada, "Belki NATO tarihinin en önemli ama en önemli zirvesi olacak. Onun için de çok ciddi hazırlanıyoruz NATO Zirvesine. NATO Genel Sekreteri ile de yakın iş birliği içerisindeyiz" demişti.