Market çalışanlarının zorlu şartları Bakanlığı harekete geçirdi: Marketlere gizli müfettiş

Marketlerde ve zincir mağazalarda çalışanlar, özellikle son dönemde artan yoğun ve zorlayıcı çalışma koşullarından şikayet ediyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ve mesajlar da bu durumu gözler önüne seriyor. Yere çöküp ağlayanlar, bayılan çalışanlar derken, geçtiğimiz günlerde üç harfli bir zincir marketin çalışma saatlerini uzattığına dair iddialar gündeme geldi.

Artan şikayetler ve giderek ağırlaşan çalışma koşulları üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı harekete geçti.

Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporluyor

Sabah'ın haberine göre; bakanlık, çalışanların koşullarının incelemesi için zincir marketlere gizli müfettişler göndermeye başladı. Çalışma saatlerini yakın takibe alan gizli müfettişler durumu raporluyor. Dinlenme saatlerinde çalışanların hakkı kullanıp kullanamadığı, mesai saatleri ve bunların ödemelerinin yapılıp yapılmadığı yönünde de inceleme yapılıyor.

Kasada sandalye düzeninin olması şart

Bazı zincir marketlerde kasada sandalye bulunurken, özellikle üç harfli zincir marketlerde kasada sandalyelerin olmaması dikkat çekiyor. Bununla ilgili yasal bir zorunluluk olmadığını belirten sektör uzmanları, "Ancak bir kişi saatlerce ayakta kaldığında vücudu tepki gösteriyor. O nedenle bayılma veya yığılma gibi görüntüler görmeye başladık. Kasada sandalye düzeninin olması şart. İşçi ödemeyi ayakta alınca daha verimli olmuyor" diyor.

Bakanlık yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor

Market çalışanlarının görev tanımlarıyla ilgili de sıkıntılar bulunuyor. Bir işçi aynı anda hem kasaya hem reyona hem de mağazaya gelen ürünlerin depoya sevkine bakmakla görevlendiriliyor. Ancak bu durum hem daha fazla tempoya hem de görev tanımında karmaşaya yol açıyor.

Kasada çalışacağını sanan bir çalışan bir anda kendini depoya ürün taşırken bulabiliyor. Edinilen bilgilere göre bakanlık bununla ilgili de yasal bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.