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Market raflarında tehlike: Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu

Türkiye’den Fransa’ya ihraç edilen KAVAK markalı zeytin yağı, kanserojen madde tespitinin ardından acilen raflardan toplatıldı. Avrupa’da satışı durdurulan üründe yasal sınırın altı katı kanserojen madde bulundu.

Haber Merkezi
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Market raflarında tehlike: Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu
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Türkiye menşeli KAVAK markasına ait 1 litrelik zeytin prinası yağı, Fransa’da yapılan denetimlerde güvenli sınırın çok üzerinde kanserojen madde içerdiği gerekçesiyle acil olarak geri çağrıldı.

Fransa Gıda Güvenliği Kurumu’nun geçtiğimiz aylarda yaptığı bildirime göre ürün artık halk sağlığı açısından tehlikeli sınıfında değerlendiriliyor.

Fransa'da yaygın olarak satıldı

Sözcü'nün aktardığına göre, üzerinde “Hayat Kaynağı” ve “Özel Bir Kalite” ifadelerinin bulunduğu, cam şişede satılan ürün, KAVAK markasıyla Fransa’da yaygın olarak dağıtıldı. 

Analizlerde, ürünün içeriğinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbon (PAH) oranının 13,7 mg/kg olduğu tespit edildi. Bu oran, Avrupa Birliği’nin izin verdiği azami 2 mg/kg sınırının yaklaşık altı katı. PAH bileşenleri, uzun vadede kanser riski taşıyan maddeler arasında yer alıyor.

Market raflarında tehlike: Türk markalı zeytinyağında yüksek oranda kanserojen madde bulundu - Resim : 1

Fransız yetkililer, bu ürünü satın almış olanlara şu uyarılarda bulundu:

"Ürünü tüketmeyin,
Kullanmayı derhal bırakın,
Satın aldığınız noktaya iade edin,
Ücret iadesi talep edin."

Ürünü iade eden tüketicilere geri ödeme yapılacağı açıklandı.

Geri çağırılan ürüne ait bilgiler

Marka: KAVAK
Ürün: Zeytin prinası yağı – 1L (Huile de grignons d'olive 1L)
GTIN: 8011845300554
Lot No: L.24208 1A
TETT: 26/01/2026
Satış Aralığı: 05.12.2024 – 20.05.2025
Satış Alanı: Tüm Fransa

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