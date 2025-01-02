Marketlerde yeni dönem başladı: Bu ürünlerin satışı yasaklandı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin 2024 yılı limon üretiminin 1 milyon 730 bin ton olarak gerçekleştiğine işaret eden Mersin Ticaret Borsası Başkanı Abdullah Özdemir, son 5 yıldır Türkiye'nin ürettiği limonun yüzde 30 ila 45’lik bölümünün ihracata gittiğini, iç tüketimin ise yüzde 45-50 bandında değiştiğini kaydetti.

İkinci kalite ve ıskarta olarak nitelendirilen ve sofralık niteliği taşımayan limonların sanayide kullanıldığını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"1 Ocak itibariyle uygulanmaya başlanan karar, tüketicilere olumlu yansıyacaktır. Bu karar, sağlıklı ve güvenilir gıdaya kesintisiz ulaşımın sağlanması açısından da büyük önem taşıyor. Artık orijinal limon suyu ve sosları tüketeceğiz. Tüketicilerimiz, kimyasallar ihtiva etmeyen, yanlış algı oluşturan ve sağlık yönüyle riskli ürünler yerine, çiftçilerimizin büyük emek harcadığı ve alın teri döktüğü orijinal limon kullanılarak üretilen ürünleri tüketecekler. Bu karar, ayrıca tüketicilerin yanıltılmasını da önleyerek, taklit ve tağşişin önüne geçilmesi yönüyle de oldukça değerli bir adımdır. Aynı zamanda, ikinci kalite ve ıskarta limonlarımız israf olmayıp, limon üreticilerimizin kazançları da artacaktır. Bu şekilde, üçlü sac ayağının her birini oluşturan hem tüketicilerimiz, hem de limon üreticilerimiz, hem ülke ekonomimiz kazanacaktır."

"Tüketicilere önemli sorumluluk ve görev düşüyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının özellikle son dönemde çalışmalarını yoğunlaştırarak, tüketici sağlığının korunması açısından sıkı denetimler uyguladığını, ağır ve caydırıcı cezai yaptırımlarda bulunduğunu belirten Özdemir, "Bu konuda hem bilinçli davranmak hem de Bakanlığımızın çalışmalarının daha verimli bir zeminde ilerlemesini sağlamak için biz tüketicilere de önemli sorumluluk ve görev düşüyor. Tüketiciler olarak gıda etiketlerinin dikkatli okunması, şikayet, öneri ve ihbarların Bakanlığımızın ilgili birimlerine iletilmesi büyük önem taşıyor. Dolayısıyla en iyi gıda denetçileri biz tüketicileriz" diye konuştu.