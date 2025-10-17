  1. Ekonomim
  3. Markette çocuğunu tekmeleyen baba tutuklandı: Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım
Eskişehir'de bir markette beş yaşındaki çocuğunu tekmeleyip, dövdüğü anların sosyal medyada yer almasından sonra gözaltına alınan baba C.E., "Bedenen veya ruhen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama" suçundan tutuklandı. C.E.'nin ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım" dediği öğrenildi.

Eskişehir'deki Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi'nde C.E., dün beş yaşındaki erkek çocuğunu da alıp Ziya Gökalp Caddesi'ndeki markete gitti.

Kısa süre sonra alışveriş yapan C.E.'nin arkasından gelen çocuk, babasının sırtına vurdu. Öfkelenen C.E., oğluna tekme attı. Yere düşen oğlunu tekmelemeye devam eden C.E.'ye market çalışanları engel oldu.

C.E., daha sonra oğlunu da alarak alışverişini tamamlayıp marketten ayrıldı.

O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri, sosyal medyada yer aldı.

Görüntülerde; C.E.'nin çocuğuna defalarca tekme attığı, yere düşmesine rağmen şiddet uygulamaya devam ettiği görüldü.

"Çok hareketli bir çocuk, markette de çok hareketliydi"

Görüntülere ilişkin olarak Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatırken, baba C.E. hakkında da gözaltı kararı verildi.

Polis ekiplerinin gözaltına aldığı C.E., geçirildiği sağlık kontrolünün ardından Eskişehir Odunpazarı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği’nde ifade verdi.

C.E.'nin ilk ifadesinde, "Çok hareketli bir çocuk. Markette de çok hareketliydi. Ani sinir patlamasıyla vurdum, pişmanım” dediği belirtildi.

Baba tutuklandı, çocuk devlet korumasına alındı

Savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan C.E., "Bedenen veya ruhen savunamayacak durumda olan alt soya karşı kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan, Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından aile hakkında inceleme başlatıldığı belirtildi.

Darp edilen çocuğun ise devlet korumasına alındığı açıklandı.

