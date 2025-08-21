Marmara Adası açıklarında yolcu gemisinde panik: 1 kişi denize düştü! 'Korku filmi gibi' (Video)
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında seyreden Sun Princess isimli yolcu gemisinde bir kişinin denize düştüğü anonsu yapılması üzerine gemide panik yaşandı. Olayın ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgede arama-kurtarma çalışması başlattı.
Gemide bulunan İspanyol bir yolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce megafondan bir adamın denize düştüğü anons edildi, bu bir korku filmi gibi görünüyor. Botlar çıktı, dalgıçlar çıktı, hepimiz balkonlardayız. Bu durumdan dolayı kimse uyuyamıyor" ifadelerine yer verdi.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, Sahil Güvenlik ekiplerinin arama çalışmalarına devam ettiği öğrenildi.