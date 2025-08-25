Marmara Adası'nda orman yangını

  1. Ekonomim
Balıkesir Marmara Adası'nda çıkan orman yangınına ekipler müdahale ediliyor.

Marmara Adası'ndaki Yeni Mahalle'nin üst kısmındaki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Ormanlık alana doğru büyüyen yangına Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ekipleri ve Marmara Adalar Belediyesi ekipleri karadan müdahale ediyor.

Gemiler vasıtasıyla Avşa Adası ile Erdek'ten de Marmara Adasına su tankeri ve itfaiye aracı getiriliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

