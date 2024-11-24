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Marmara Adası'ndaki mermer ocağında facia: 1 işçi hayatını kaybetti

Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'ndaki mermer ocağında meydana gelen toprak kayması sonucu göçük altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi. Diğer işçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Haber Merkezi
AA
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Marmara Adası'ndaki mermer ocağında facia: 1 işçi hayatını kaybetti
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Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'na bağlı Saraylar Mahallesi'nde Ediz Öztürk'e ait mermer madeni ocağında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.

O sırada ocakta çalışan işçilerden Ahmet Özmen ve Mustafa Dak, kayan toprakla birlikte aşağı doğru inen mermer bloklarının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Ahmet Özmen'in cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler, Mustafa Dak'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.

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