  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Yarın ve cumartesi gününe dikkat!
Takip Et

Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Yarın ve cumartesi gününe dikkat!

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un da aralarında bulunduğu 6 ilde yarın ve cumartesi günü etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınaya karşı uyarıda bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara Bölgesi için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Yarın ve cumartesi gününe dikkat!
Takip Et

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 27 Eylül Cumartesi bölgeye bağlı İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli ve Yalova'da rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Gündem
Moskova Hükümet Bakanı Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti
Moskova Hükümet Bakanı Çeremin, Antalya Valisi Hulusi Şahin'i ziyaret etti
Yeniden Refah Partisi'nden Beyaz Saray'daki görüşme öncesi Erdoğan'a destek: Trump'ın ve Netanyahu'nun savaş suçlarını yüzüne vuracaktır
Yeniden Refah Partisi'nden Beyaz Saray'daki görüşme öncesi Erdoğan'a açık destek
Tuzla Belediyesi’nden istatistiklerle anlatan yaya geçidi
Tuzla Belediyesi’nden istatistiklerle anlatan yaya geçidi
İçişleri Bakanlığı'ndan Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Bakanlıktan Marmara ve Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı
Özgür Özel: Mazbatadan sonra partimizden atılmış insanları özel randevusu olmadan il binasına sokmayız
Özgür Özel: Mazbatayı aldıktan sonra partiden atılanları il binamıza almayız
Tom Barrack'dan Türkiye ve Erdoğan yorumu: Meşruiyet veriyoruz, büyük değişiklikler göreceksiniz
Tom Barrack'tan Erdoğan yorumu: Meşruiyet veriyoruz