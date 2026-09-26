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Marmara Denizi için fırtına uyarısı

Meteoroloji, Marmara Denizi için fırtına uyarısında bulundu.

Haber Merkezi
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Marmara Denizi için fırtına uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın, yarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın pazar günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.