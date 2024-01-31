Marmara Denizi'nde 3.4 büyüklüğünde deprem: Prof. Dr. Tüysüz'den 'bir süre devam edecek' açıklaması

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), dün saat 20:55'te Marmara Denizi'nde 3.2 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Merkez Üssü Gemlik Körfezi olan depremin derinliği, 9.57 kilometre olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.4 olarak duyurdu.

Prof. Dr. Okan Tüysüz, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Tüysüz, "Mudanya hâlâ deprem üretiyor. Endişeye gerek olmadığı kanaatindeyim bir süre daha devam eder" dedi.

Naci Görür'den İstanbul için 7 ve üzeri deprem uyarısı

Prof. Dr. Naci Görür, daha önce Mudanya açıklarında gerçekleşen depremin Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın güney kolunda gerçekleştiğini dile getirip "Büyük Marmara depremi ise aynı fay hattının kuzey kolunda bekleniyor" demişti.

"İstanbul'da her an deprem olma ihtimali yüzde 47'ye çıkmış durumda" ifadelerini kullanan Görür, "Bu inanılmaz bir oran. Neredeyse yazı tura atacaksın" diye konuşmuştu.

Görür, Marmara Bölgesi'nin Kumburgaz ve Adalar fayının deprem üreteceğini belirterek Adalar fayı kırılırsa en fazla 7, Kumburgaz fayı kırılırsa minimum 7,2, her iki fay aynı anda kırılırsa 7,5 büyüklüğünde deprem olacağını dile getirmişti.