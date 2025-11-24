  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında hortum (Video)
Takip Et

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında hortum (Video)

Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında hortum görüldü. Denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Mersin Bölge
DHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında hortum (Video)
Takip Et

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu.

Gece etkili olan yağmurun ardından Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında öğle saatlerinde hortum çıktığı görüldü.

Görenlerin hayretle izlediği hortum kısa sürede kaybolurken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 

Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında hortum (Video) - Resim : 1

Gündem
Minik Karan’ın ölüm nedeni netleşti: Adli tıpa göre böcek ilacı zehirlenmesi
Minik Karan’ın ölüm nedeni netleşti: Adli tıpa göre böcek ilacı zehirlenmesi
İstanbul dolu yağdı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
İstanbul dolu yağdı: Vatandaşlar zor anlar yaşadı
Okulda öğle yemeği yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Okulda öğle yemeği yiyen 20 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin'le görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'le görüştü
Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
Parkta oynayan 4 çocuk elektrik akımına kapıldı
İki sene önce Avrupa'da boy gösteren Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi
İki sene önce Avrupa'da boy gösteren Adana Demirspor'un tesislerine icra geldi