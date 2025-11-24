Marmara Denizi'nde Büyükçekmece açıklarında hortum (Video)
Marmara Denizi, Büyükçekmece açıklarında hortum görüldü. Denizde çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunda İstanbul için sağanak yağmur uyarısında bulunuldu.
Gece etkili olan yağmurun ardından Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında öğle saatlerinde hortum çıktığı görüldü.
Görenlerin hayretle izlediği hortum kısa sürede kaybolurken, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
