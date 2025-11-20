  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmara Denizi'nde gemide zehirlenme: 1 kişi tutuklandı
Takip Et

Marmara Denizi'nde gemide zehirlenme: 1 kişi tutuklandı

Marmara Denizi'nde Panama bayraklı bir tankerde zehirlenme sonucu 1 kişinin öldüğü soruşturmada geminin 2. kaptanı tutuklandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara Denizi'nde gemide zehirlenme: 1 kişi tutuklandı
Takip Et

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 19 Kasım saat 17.30 sıralarında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı "Swanlake" isimli gemiden zehirlenme ihbarı alınması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin tamamlandığı aktırıldı.

Açıklamada, gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine, ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.

Alınan bilirkişi raporunda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen geminin ikinci kaptanının gözaltına alındığı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle, soruşturmanın Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.

 

Gündem
Son dakika... Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Otel sahibi ve çalışanı tekrar gözaltında
Böcek ailesinin ölümünde flaş gelişme: Tekrar gözaltındalar
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
DSİ başvuru ne zaman bitecek? Kasım 2025 DSİ başvuru süresi geçti mi?
CHP İstanbul Kongresi davasında mahkemeden ‘devam’ kararı: Gürsel Tekin kayyum olarak göreve devam edecek
CHP İstanbul Kongresi davası: Gürsel Tekin kayyum olarak devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'ya gitti
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 1 milyon 913 bin adet hap ele geçirildi