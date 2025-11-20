Marmara Denizi'nde gemide zehirlenme: 1 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 19 Kasım saat 17.30 sıralarında, Demokrasi ve Özgürlükler Adası açıklarında Panama bayraklı "Swanlake" isimli gemiden zehirlenme ihbarı alınması üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İlk belirlemelere göre yabancı ülke vatandaşı 1 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin ise yaralandığının belirlendiği kaydedilen açıklamada, hayatını kaybeden kişinin ölü muayene ve otopsi işlemlerinin tamamlandığı aktırıldı.

Açıklamada, gemide yapılan ilk incelemede slop tankındaki gaz oranının maksimum seviyeye çıkması üzerine, ölen ve yaralanan gemi personelinin tedbirsiz şekilde tanka girmesi nedeniyle olayın gerçekleştiğinin tespit edildiği bildirildi.

Alınan bilirkişi raporunda sorumluluğu bulunduğu tespit edilen geminin ikinci kaptanının gözaltına alındığı ve nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandığı aktarılan açıklamada, olayda ölen ve yaralananlar ile sorumluluğu bulunan kişilerin yabancı ülke vatandaşları olması nedeniyle, soruşturmanın Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 70/1 ve 71/1 sayılı genelgeleri özelinde ilgili usuli işlemler gözetilerek titizlikle yürütüldüğü bilgisi verildi.