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Marmara Denizi'nde müsilaj alarmı: 25 metreye kadar yoğun (Video)

Marmara Denizi'nde Bakırköy ve Yeşilköy açıklarında yeniden görülen müsilaj tedirginlik yarattı.

Haber Merkezi
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Marmara Denizi'nde müsilaj alarmı: 25 metreye kadar yoğun (Video)
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İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 10 Ocak sabahı hayalet ağ toplamak için Bakırköy-Yeşilköy açıklarında denize daldı.

Ekipler, 0-25 metre kadar derinde deniz salyası olarak bilinen müsilaj manzarası ile karşılaştı.

Yer yer yoğunlaşan müsilajı su altında kamera ile görüntüledi. Müsilaj yoğunluğunun 0-25 metre arası olduğunu belirten ekipler, 25 metreden sonrası yoğunluğun daha az olduğunu ifade etti.

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