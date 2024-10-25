  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü: "Acil önlem alınmalı"
Takip Et

Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü: "Acil önlem alınmalı"

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilaj oluşumunun yeniden ortaya çıktığını duyurdu.

Haber Merkezi
İHA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara Denizi'nde müsilaj yeniden görüldü: "Acil önlem alınmalı"
Takip Et

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Marmara Denizi'nde 2021 yılında büyük zarara yol açan müsilajoluşumunun yeniden ortaya çıktığını duyurdu.

Erdek Körfezi'nde 23 Ekim 2024'te yapılan dalışta, 10 metreden başlayarak 15 metreye kadar müsilajın oluştuğu tespit edildi. 25 Ekim'de yapılan sonraki incelemelerde ise müsilajın 24 metreye kadar yayıldığı gözlemlendi. Deniz yüzey sıcaklığının uzun yıllar ortalamasından 2 derece yüksek seyretmesi müsilajı tetikleyen unsurlar arasında gösteriliyor.

Uzmanlar, Marmara Denizi'ni müsilajdan korumanın tek yolunun deniz kirliliğini azaltmak olduğuna dikkat çekiyor. 2021 yılında uygulamaya alınan Marmara Denizi Eylem Planı (MDEP), kirlilikle mücadele kapsamında 22 madde içeriyordu, ancak bu planın etkin uygulanamaması nedeniyle müsilaj tekrar sorun haline geldi.

"Acil önlem alınmalı"

Prof. Dr. Mustafa Sarı, başta balıkçılık ve turizm olmak üzere, Marmara Denizi'ni olumsuz etkileyen müsilajın daha da yayılmasını önlemek için merkezi ve yerel yönetimlerin bir an önce harekete geçmesi gerektiğini belirtti. Marmara Denizi'ne akan Gönen, Nilüfer ve Ergene Nehirleri gibi kaynaklardan kontrolsüz endüstriyel atıkların boşaltılması durdurulmalı; akarsuların deşarj limitleri yeniden düzenlenerek denetimler artırılmalıdır. Marmara Denizi'nin korunması için alınacak önlemler artık aciliyet taşımaktadır.

Sözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandıSözleşmeli öğretmen ataması mülakat sonuçları açıklandıEğitim

 

Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a hava harekatı! MSB açıkladı: 30 terörist etkisiz hale getirildiHakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a hava harekatı! MSB açıkladı: 30 terörist etkisiz hale getirildiGündem

 

 

Gündem
Bakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi
Bakan Fidan, SAHA EXPO Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nı gezdi
Özgür Özel, TUSAŞ'ın önünde konuştu: "Öcalan, Meclis'e gelmek zorunda değil"
Özgür Özel, TUSAŞ'ın önünde konuştu: "Öcalan, Meclis'e gelmek zorunda değil"
Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a hava harekatı! MSB açıkladı: 30 terörist etkisiz hale getirildi
Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'a hava harekatı: 30 terörist etkisiz hale getirildi
DMM'den açıklama geldi: TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine mi teslim edildi?
DMM'den açıklama geldi: TUSAŞ'ın güvenliği Hasan Doğan'ın kayınbiraderine mi teslim edildi?
Bakan Yerlikaya TUSAŞ saldırısını anlattı: Teröristler sıkışınca kendilerini patlattı, rehine durumu yaşanmadı
Bakan Yerlikaya TUSAŞ saldırısını dakika dakika anlattı: Rehine durumu yaşanmadı
İmzalar atıldı, Samsun'da toplu taşımadaki grev sona erdi
İmzalar atıldı, Samsun'da toplu taşımadaki grev sona erdi