  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmara Denizi'nde parçalanan Halit Yukay'ın yatının koltuğu Çanakkale'de karaya vurdu
Takip Et

Marmara Denizi'nde parçalanan Halit Yukay'ın yatının koltuğu Çanakkale'de karaya vurdu

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ın yat koltuğu, Çanakkale Karabiga'da karaya vurmuş şekilde bulundu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmara Denizi'nde parçalanan Halit Yukay'ın yatının koltuğu Çanakkale'de karaya vurdu
Takip Et

4 Ağustos 2025 tarihinde Yalova'dan yola çıkan ve 5 Ağustos'ta Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Marmara Denizi'nde parçalanan Halit Yukay'ın yatının koltuğu Çanakkale'de karaya vurdu - Resim : 1

Yatın koltuğu Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde karaya vurmuş şekilde bulundu. Ekipleri bu bölgede çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

Marmara Denizi'nde parçalanan Halit Yukay'ın yatının koltuğu Çanakkale'de karaya vurdu - Resim : 2
Öte yandan yata çarptığı iddia edilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T. soruşturma çerçevesinde tutuklanmıştı.

Gündem
Çerçioğlu'nun istifası sonrası CHP'de yeni gelişme: Aydın'da miting düzenlenecek
Çerçioğlu'nun istifası sonrası CHP'de yeni gelişme: Aydın'da miting düzenlenecek
BUDO'nun 3 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
BUDO'nun 3 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
Financial Times: Sahte diploma soruşturması Türkiye'de sisteme olan güveni ciddi zedeledi
FT: Sahte diploma soruşturması Türkiye'de sisteme güveni zedeledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni üyelerimize saldıranlara 'hadi oradan' diyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni üyelerimize saldıranlara 'hadi oradan' diyorum
Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'den istifa etti
Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, CHP'den istifa etti
6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında firari 2 sanık yakalandı!
6 Şubat depremlerinde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında firari 2 sanık yakalandı!