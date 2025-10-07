  1. Ekonomim
Marmara Denizi'nde poyraz: Ulaşım olumsuz etkilendi!

Bugün Marmara Denizi'nde etkisini gösteren poyraz sebebi ile Tekirdağ'da deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. Balıkçılar denize açılamadı. 9 şilep ve tanker beklemek zorunda kaldı.

Bugün Marmara Denizi’nde etkili olan poyraz, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Hızı zaman zaman saatte 40 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle, Tekirdağ açıklarında 9 şilep ve tanker beklemek zorunda kaldı.

Tekirdağ’daki balıkçılar denize açılamadı

Tekirdağ’daki balıkçılar da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Poyrazın oluşturduğu dalgalar, kıyıya yosun ve çeşitli atıkları da sürükledi. Kentte rüzgarın önümüzdeki 2 gün boyunca etkili olması bekleniyor.

