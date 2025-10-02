Marmara depremi sonrası uçaklarda anons geçildi! HEAŞ'tan açıklama geldi

Tekirdağ Marmaraereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası İstanbul Havalimanı ve Sahiba Gökçen Havalimanı'na iniş yapan uçaklara uyarı yapıldı.

Hava trafiğinde aksaklık yaşanmadı.

Depremin hissedildiği İstanbul'da, hava trafiğinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Meydan Otoritesi HEAŞ'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, deprem nedeniyle tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğinde bulunuldu.

"Operasyona engel bir durum yok"

Depremin ardından yapılan kontrollerde herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadığı vurgulanan açıklamada, "HEAŞ olarak havalimanımızın terminal, hizmet binaları, apron, taksi yolları ve pist kontrolleri sağlanmış olup herhangi bir olumsuz duruma rastlanmamış, havalimanı geneli pat sahalarında operasyona engel bir durum olmadığı tespit edilmiştir. Havalimanı faaliyetlerimiz kesintisiz devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

"Hava trafiğinde aksama yaşanmadı"

İstanbul Havalimanı'nda da deprem nedeniyle hava trafiğinde aksama yaşanmadı.