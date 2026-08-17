Marmara Depremi'nin 27. yıl dönümü | Hayatını kaybedenler Yalova'da anıldı

Marmara Depremi'nin en çok etkilediği kentlerden biri olan Yalova'da felaketin 27. yıl dönümü nedeniyle anma programı düzenlendi.

2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği kentteki anma programı sessiz yürüyüşle başladı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan yürüyüş 17 Ağustos Deprem Anıtı'nda sona erdi. Anma programı Deprem Anıtı'nda düzenlenen etkinlikle devam etti. Anıt içinde yer alan deprem fotoğraflarının sergilendiği 03.02 ve 45 saniye salonları vatandaşlar tarafından ziyaret edildi. Ardından deprem eğitimin verildiği programda Yalova Müftülüğü görevlileri ise Kuran-ı Kerim, ilahiler ve dualar okudu.

Saatler depremin yaşandığı 03.02'yi gösterdiğinde ise depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar sevdiklerinin isimlerinin yazılı olduğu mermer bloklara karanfil bıraktı.

"En önemli adım kentsel dönüşüm"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, programda yaptığı açıklamada 17 Ağustos 1999 depreminin Türkiye'nin afetlerle mücadele, yapılaşma ve dirençli şehirler oluşturma sürecinde bir milat olduğunu söyledi. 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Büyükgümüş, son 3 yılda 600 binden fazla konutun sahiplerine teslim edildiğini belirterek, 11 şehrin konutların yanı sıra okul, yol, hastane ve barajlarıyla yeniden ayağa kaldırıldığını ifade etti.

Afetlerde yeni kayıpların önüne geçmenin en önemli yollarından birinin kentsel dönüşüm olduğunu vurgulayan Büyükgümüş, "Bu felaketleri bir kez daha yaşamamak için, bu felaketlerin ardından üzülmemek, kayıplar vermemek için atmamız gereken en önemli adım kentsel dönüşümdür" dedi.

Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu konuda güçlü bir irade ortaya konulduğunu belirterek, belediyeler, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve vatandaşlara kentsel dönüşüm konusunda seferberlik ruhuyla hareket etme çağrısında bulundu.

17 Ağustos'ta hayatını kaybedenleri rahmetle anan Büyükgümüş, afetlere karşı dirençli şehirler oluşturmanın 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde kaybedilenlerin aziz hatıraları için yapılabilecek en değerli çalışmalardan biri olduğunu ifade etti.

"Bir uğultu geldi, ışıklar tamamen kesildi"

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'ni Yalova'da yaşayan Zehra İçöz ise deprem gecesi fabrikadaki mesaisinin ardından eve geldiğini ve kısa süre sonra sarsıntının başladığını anlattı. İçöz, o anları şöyle anlattı, "17 Ağustos Marmara Depremi'nde biz Yalova'daydık. O zaman ben fabrikada çalışıyordum. Gece 15.00-23.00 vardiyasından geldim. Eve geldik. Tam ışıkları söndürmeye gerek kalmadan ışıklar komple kesildi. Yerden bir uğultu. Ne olduğunu anlamadık ama yaşadık ve üzüldük. Allah rahmet eylesin, çok arkadaşımızı kaybettik. Hatta burada arkadaşım var. Anne, kız. Bir sürü arkadaşımız öldü. Allah hepsine rahmet eylesin." dedi.

"Her sene karanfil bırakıp Fatiha okuyoruz"

17 Ağustos'ta hayatını kaybedenleri anmak için düzenlenen programa katılan Nazlı Avcı ise yaşanan acının unutulmaması gerektiğini söyledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da depremde hayatını kaybedenlerin anısına karanfil bıraktıklarını belirten Avcı, "Hepimiz doğal olarak çok üzgünüz. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı ama maalesef ki yaşandı ve şu an böyle bir yerdeyiz. Allah'tan rahmet diliyoruz hepsine. Her sene olduğu gibi burada hepsine karanfil koyuyoruz ve hepsine El-Fatiha okuyoruz. İçeride de defterler var, hepsine güzel dileklerde bulunuyoruz. Umarım bir daha yaşanmaz. Ülkemiz böyle şeyler görmez" dedi.

Anma programına Vali Ahmet Hamdi Usta, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu de katıldı.