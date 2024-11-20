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Marmara için bir uyarı da AKOM'dan: Fırtına ve kuvvetli yağışa dikkat! 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan (AKOM) yapılan açıklamada perşembe gününden itibaren Marmara Bölgesi’nde kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiğini kaydedildi. Kuvvetli lodos ve karayel ile birlikte kuvvetli sağanak yağış beklenirken hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği öngörülüyor.

Haber Merkezi
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Marmara için bir uyarı da AKOM'dan: Fırtına ve kuvvetli yağışa dikkat! 
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AKOM’dan yapılan uyarıya göre, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde Orta Akdeniz üzerinden 21 Kasım Perşembe ve 23 Kasım Cumartesi günü gelmesi beklenen alçak basınç sistemlerinin etkili olması bekleniyor.

Sistemdeki cephe geçişleri esnasında rüzgârın lodos ve karayel yönlerinden kuvvetlenerek fırtına, kısa süreli hamlelerle kuvvetli fırtına (40-80 km/s) şeklinde eseceği, beraberinde kuvvetli sağanak (20-45 kg/m2) yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin edilirken sıcaklıklarda da 8-10C birden düşüşler yaşanacağı öngörülüyor.

Bu gece yarısından sonra başlaması bekleniyor

Perşembe ilk saatlerden itibaren kuvvetlenmesi beklenen rüzgarın cumartesi öğle saatlerine kadar bölgeyi aralıklarla fırtına şeklinde etkili olmaya devam edeceği, yağışların ise perşembe 12.00-21.00 saatleri ila cumartesi 08.00-20.00 saatleri arasında görüleceği tahmin edildiği ifade edildi.

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