Marmara için kuvvetli sağanak yağış uyarısı: Sel riski var

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugün öğle saatlerinden itibaren Trakya'da, akşam saatlerine doğru İstanbul, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile zamanla Yalova ve Bursa'da kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.