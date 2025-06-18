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Marmara ve Avşa adalarına kimliksiz ve çipsiz hayvan girişi yasaklandı

Marmara ve Avşa adalarına kimliksiz veya çipsiz hayvan girişleri yasaklandı. Evcil hayvanlar kontrol edilmeden adaya alınmayacak.

Haber Merkezi
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Marmara ve Avşa adalarına kimliksiz ve çipsiz hayvan girişi yasaklandı
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Marmara Adalar Belediyesi tarafından alınan kararla, Marmara ve Avşa adalarına kimliksiz veya çipsiz hayvan girişleri yasaklandı.

Veteriner kontrolleri yapılıyor

Hayvan sağlığı ve güvenliği açısından alınan tedbir kapsamında denetimlerin veteriner hekimler eşliğinde düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.

Alınan bilgiye göre, adalara giriş yapmak isteyen evcil hayvanlar, veteriner hekimler tarafından kontrol edilmeden adaya alınmayacak.

Çipi olmayan adaya giremeyecek

Kimliklendirme (çip veya kimlik kartı) yapılmamış hayvanların tespit edilmesi halinde, sahiplerine gerekli uyarılar yapılarak adaya geçişlerine izin verilmeyecek.

Hayvan popülasyonu ve hastalık riski gerekçe gösterildi 

Uygulamanın, hem adalardaki mevcut hayvan popülasyonunun kontrolü hem de bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla hayata geçirildiği ifade edildi.

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