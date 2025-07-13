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Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre bugün Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr bekleniyor.

Haber Merkezi
ANKA
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Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgâr bekleniyor
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) yayımladığı hava tahmin raporuna göre, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgarın neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini bildirdi.

Hava sıcaklıkları Ankara'da en yüksek 38, en düşük 21; İstanbul'da en yüksek 31, en düşük 21; İzmir'de en yüksek 36, en düşük 22 derece olacak.

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