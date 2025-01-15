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Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı deniz seferleri iptal

Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle, GESTAŞ AŞ yetkilileri bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Marmara’da deniz ulaşımına fırtına engeli: Bazı deniz seferleri iptal
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Marmara bölgesinde yaşanan olumsuz hava şartları sebebiyle, GESTAŞ AŞ yetkilileri bazı deniz seferlerinin iptal edildiğini açıklandı.

Hava muhalefeti sebebiyle iptal oldu

GESTAŞ A.Ş.'den yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;
"15 Ocak 2025 Çarşamba günü Narlı-Marmara hattındaki belirli seferlerin hava muhalefeti sebebiyle iptal olmuştur. İptal edilen seferler arasında Narlı'dan saat 08.00, Marmara'dan ise saat 11.30 seferleri bulunmaktadır. Yolcuların mağduriyet yaşamamaları adına sefer saatlerini takip etmeleri ve alternatif planlar yapmaları gerekmektedir."

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