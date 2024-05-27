Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem!
Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Deprem İstanbul'dan da hissedildi.
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Marmara Denizi’nde saat 00.38’de Büyükçekmece'nin 25.10 kilometre açığında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD, İstanbul Büyükçekmece ilçesinin Marmara Denizi açıklarında saat 00.38’de 3.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Marmara Deniz’inin 25.10 kilometre açıklarında meydana gelen depremin derinliğinin 7 kilometre olduğu belirtildi.