Marmara’da eylül yağışları son yılların en düşüğünde: Yüzde 65 azaldı

Marmara Bölgesi, son yılların en kurak eylül ayını yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, bölgenin eylül ayı yağış ortalaması 41,7 milimetre olarak hesaplanırken, 2024 Eylül’de 42,1 milimetre, bu yıl ise yalnızca 14,6 milimetre yağış kaydedildi.

Böylece, bölgedeki yağışlar hem uzun yıllar ortalamasına hem de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 65 azaldı. Trakya ve Çanakkale’nin batı kesimlerinde düşüş yer yer yüzde 80’in üzerine çıktı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’da son 21 yılın en düşük eylül ayı yağışları ölçüldü.

Marmara ve Batı Türkiye son yıllarda daha çok yüksek basınç altında

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, Türkiye'nin güney, batı kısımları ve Marmara’nın da içinde olduğu bölgelerin son yıllarda daha çok yüksek basınç alanı etkisi altında kaldığını söyledi.

Yüksek basınç alanı olduğu zaman daha çok havanın açık olduğunu ve yağış meydana gelmediğini belirten Toros, "Ülkemizde genellikle, Balkanlar'dan veya Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç yağışlı sistemleri yağış getiriyor. Ama maalesef geçtiğimiz yıllarda daha az yağış sistemlerinin geldiğini, daha çok yüksek basınç alanının etkili olduğunu görüyoruz" diye konuştu.

Toros, Marmara Bölgesi'nde yağışların azaldığını aktararak, "Marmara Bölgesi'nde uzun yıllar ortalamasına göre eylül ayı yüzde 65 daha az yağış aldı" dedi.

"Yağış toprağı doyuruyor, barajlar hâlâ dolmadı, su tasarrufu şart"

Eylül ayının kurak geçtiğini ancak ekim ayında yağışların umut verici bir başlangıç yaptığını vurgulayan Toros, şöyle devam etti:

"Marmara Bölgesi'nde ve ülkemizin farklı noktalarında güzel yağışlar meydana geliyor. Ama bu yağışlar şu anda daha çok toprağın o kurumuşluğunu gideriyor. Yağışların daha barajlara yansımasını pek hissedemiyoruz. Barajlarda yağışı görebilmemiz için bir müddet daha yağışlı sistemlerin etkili olması gerekiyor ki önce toprak suya doyacak. Daha sonra akışa geçecek ve barajlarımız dolmaya başlayacak. Kurak dönem devam ettiği için ve barajlarımızda su seviyesi düşük olduğu için hala her yerde ister tarımda olsun ister ev kullanımda olsun su tasarrufu konusunda kendi çapımızda bir şeyler yapmamız gerekiyor. Suyu daha tasarruflu kullanmamız gerekiyor ki sıkıntılı dönemler yaşamayalım." Toros, Marmara Bölgesi'nin son 5 yıldır normalin altında yağış aldığını sözlerine ekledi.