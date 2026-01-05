Marmara’daki 6.2’lik deprem sonrası Tekirdağ için tsunami uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Ahmet Bal, Marmara Denizi’nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin, Tekirdağ açıklarında bulunan iki büyük deniz çukurunu harekete geçirdiğine dikkat çekti. Bu durumun deniz tabanındaki çökelleri oynatarak tsunami riskini artırdığını belirten Bal, “Bu tablo, sadece kıyıdaki yapıların deprem tehdidiyle değil, aynı zamanda ikinci bir afet olarak tsunami riskiyle de karşı karşıya kalabileceğini gösteriyor” dedi.

Ciddi korozyon riski

Bal, geçen yıl 23 Nisan’da Silivri açıklarında yaşanan 6,2’lik depremin ardından yapı güvenliği denetimlerini yoğunlaştırdıklarını ifade etti. Yapılan incelemelerde en sorunlu alanın Kumbağ Mahallesi’nden Marmaraereğlisi’ne uzanan sahil hattı olduğunu vurgulayan Bal, bu bölgede plansız ve kontrolsüz yapılaşmanın yaygın olduğuna işaret etti. Sahil boyunca çoğunluğu yazlık ya da ikincil konut olarak kullanılan çok sayıda yapı bulunduğunu söyleyen Bal, “Bu binaların büyük bölümü denize çok yakın konumda. Bu nedenle ciddi korozyon riski altındalar. Ayrıca yapı stokunun önemli bir kısmı 1980’li ve 1990’lı yıllarda inşa edilmiş durumda” değerlendirmesinde bulundu.

"2 metre dalga yüksekliği bekliyoruz"

Bölgede korozyon riskinin yanı sıra Boğaziçi Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi’nin incelemesi sonucunda Marmara Denizi açıklarında tespit edilen iki büyük çukura dikkat çeken Dr. Ahmet Bal, şöyle konuştu:

“Tekirdağ'da iki tane büyük çukur bulunuyor denizin içerisinde. Buralardaki derin çukurlar üzerinde biriken, çöken tabakaların özellikle geçen yıl 23 Nisan depreminden itibaren hareketlendiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla bu çökenlerin hareketlenmesi de denizin içerisinde tsunami riskini artırıyor. Bu da sadece sahil şeridindeki yapılarımızın depremle karşı karşıya olmadığını, ikinci afet olarak da tsunamiyle karşılaşabilme ihtimalini yükseltiyor. Tsunami riski özellikle bizim Tekirdağ için konuşursak, Kumbağ’dan Marmaraereğlisi'ne kadar iki büyük çukurda çökellerin hareketiyle meydana gelebilmesi ve yaklaşık sahil şeridinin 50 metre içerisine kadar girmesi söz konusu ve 2 metreye yakın dalga yüksekliği bekliyoruz. Buradaki yapılarımız maalesef çok zayıf olduğu için hem bizim hızlı taramalarda işimizi çok zorlaştırıyor hem de 23 Nisan'dan beri olan depremler özellikle bu ikincil afet riskini yani depremden sonra tsunami riskini de gittikçe daha olağan, daha görünür hale getiriyor."

"Sahil şeridinde ciddi risk"

Sahil kesimindeki yapı stokunun da riskli olduğunu söyleyen Dr. Bal, "Açıkçası söylemek gerekirse, biz Çorlu’nun hızlı taramasını neredeyse bitirdik. Süleymanpaşa merkezde bu çalışmalara devam ediyoruz. Ama dediğim gibi bizi en çok yoran sahil kesimi oluyor. Çünkü buradaki evler maalesef denize çok yakın. Korozyon etkisinden dolayı içindeki donatılar paslanmış durumda. Ve tabii ki eski yönetmeliğin şartlarına göre yapıldığı için yapısal olarak da emniyetli değiller. Bir de buna ilave olarak tsunami riski söz konusu olduğunda maalesef bu yapıların deprem dayanımının çok yüksek olmadığını, özellikle sahil şeridinde ciddi risk barındırdığınızı söylememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.