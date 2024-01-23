Marmara’daki fırtına balık fiyatlarını etkiledi

Marmara Denizi’nde görülen fırtına ve etkisini artıran yağış nedeniyle balıkçılar açık denizlere çıkmakta zorlandı. Avlanmanın az olması nedeniyle Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balık tezgahlarındaki fiyatlar da yükseldi.

Hamsi 1 haftada yüzde 50 zamlandı

Geçen hafta kilosu 100 liradan satılan hamsi bugün 150 liradan satılıyor. Balık tezgahlarında çeşidin olduğu görülse de bolluk olmadığı göze çarptı. Mezgitin kilosu 250 liradan, çinakop 400-500 liradan, çipura tane 150 lira, Karadeniz levrek tane 120 liradan, tekir 400-500 liradan, istavrit 80 liradan palamut 150 lira, sardalye 70 liradan satılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali’ndeki balıkçı Barış Yılmaz, "Havalar esiyor ve fiyatlar da haliyle yüksek. Hamsi tezgahta 150 liradan kilosu satılıyor. Vatandaşlarımız ucuz balıktan yana istavrit ve sardalyeyi tercih ediyor. Hamsi az gelmesinden dolayı da fiyatları etkileniyor. Fırtına estiği sürece tekneler açılamıyor ve bu durum da tezgahlara yansıyor.

Marmara’da hamsinin kilo fiyatı 150 liraya kadar yükseldi. Orta boy istavritin kilosu 80 lira, iri istavritin kilosu ise 100 liraya kadar yükseldi. Hava şartları normalleştiğinde balık fiyatları da haliyle düşecektir" dedi.