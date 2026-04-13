Marmaray Aydıntepe istasyonunda üzücü olay: Seferlerde gecikmeler yaşanıyor
Marmaray Aydıntepe istasyonunda meydana gelen olay nedeniyle Tuzla-Pendik arasında tren seferleri tek hat üzerinden yapılıyor.
Marmaray’ın Aydıntepe istasyonunda sabah saatlerinde yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle tren seferlerinde aksamalar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürerken, seferlerin sürdürülebilmesi için hat üzerinde geçici düzenlemeler yapıldı.
Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, istasyonda yaşanan olay nedeniyle Tuzla-Pendik istasyonları arasında geçici olarak tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Bu durum, hattın genelinde seferlerin gecikmeli olarak gerçekleştirilmesine neden oldu.
Yetkililer, teknik ve adli incelemelerin devam ettiğini belirterek, yolcuların yoğunluktan etkilenmemesi adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. İstasyonlardaki anonslar ve dijital ekranlar üzerinden yolcuların güncel durum hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.
Sayın Yolcularımız,— Marmaray (@Marmaraytcdd) April 13, 2026
Aydıntepe istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle Tuzla-Pendik istasyonları arası tek hat işletmeciliği yapıldığından #Marmaray tren seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.
Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini…