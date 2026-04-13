Marmaray Aydıntepe istasyonunda üzücü olay: Seferlerde gecikmeler yaşanıyor

Marmaray’ın Aydıntepe istasyonunda sabah saatlerinde yaşanan talihsiz bir olay nedeniyle tren seferlerinde aksamalar meydana geldi. Olayın ardından bölgeye yönlendirilen ekiplerin çalışmaları sürerken, seferlerin sürdürülebilmesi için hat üzerinde geçici düzenlemeler yapıldı.

Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, istasyonda yaşanan olay nedeniyle Tuzla-Pendik istasyonları arasında geçici olarak tek hat işletmeciliği yapıldığı bildirildi. Bu durum, hattın genelinde seferlerin gecikmeli olarak gerçekleştirilmesine neden oldu.

Yetkililer, teknik ve adli incelemelerin devam ettiğini belirterek, yolcuların yoğunluktan etkilenmemesi adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. İstasyonlardaki anonslar ve dijital ekranlar üzerinden yolcuların güncel durum hakkında bilgilendirildiği kaydedildi.