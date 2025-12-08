Marmaray Bakırköy istasyonunda intihar: Seferler gecikmeli yapılıyor

İstanbul'un en çok kullanılan toplu taşıma araçlarından Marmaray'da, bir intihar vakası daha yaşandı.

Marmaray Bakırköy istasyonu, Pendik yönünde bir yurttaş raylara atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Sayın yolcularımız;



Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir.



Yolcularımıza önemle duyurulur. — Marmaray (@Marmaraytcdd) December 8, 2025

Marmaray'dan açıklama geldi

Acı olayın ardından seferlerin gecikmeli gerçekleştirildiği duyuruldu.

Marmaray'ın X hesabından yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız; Marmaray Bakırköy istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle #Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır. Gelişmeler ayrıca bildirilecektir. Yolcularımıza önemle duyurulur" ifadelerine yer verildi.