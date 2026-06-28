Marmaray Erenköy durağında intihar girişimi: Seferlerde aksama yaşandı

Marmaray’da son dönemde artış gösteren intihar vakalarına bir yenisi daha eklendi. 28 Haziran günü saat 15.30 sıralarında Marmaray’ın Erenköy istasyonunda bir intihar girişimi meydana geldi. Olayın ardından bölgede seferlerde kısa süreli aksama yaşanırken, güvenlik ekipleri inceleme başlattı.

Marmaray'dan açıklama geldi

Yaşanan acı olayın ardından Marmaray'ın resmi X hesabından saat 15.58'de yolcuları bilgilendirmek amacıyla bir açıklama yayımlandı.

Yapılan resmi duyuruda, "Sayın Yolcularımız, Erenköy istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Yetkililer ayrıca, yurttaşların yaşanabilecek yoğunluk ve mağduriyetten etkilenmemeleri adına alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmeleri konusunda önemle uyarıda bulundu.