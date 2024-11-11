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Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu

Kadıköy'de Marmaray istasyonunda tartıştığı yolcuyu bacağından vuran güvenlik görevlisi gözaltına alındı.

Haber Merkezi
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Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisi, tartıştığı yolcuyu bacağından vurdu
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Bostancı'daki Marmaray istasyonunda turnikelerin olduğu alanda güvenlik görevlisi olarak çalışan M.T. ile yolcu A.A. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.T, silahla A.A'yı bacağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik görevlisi M.T. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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