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Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulması kamerada

Kadıköy'de, Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Haber Merkezi
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Marmaray istasyonunda güvenlik görevlisiyle kavga eden zanlının silahla vurulması kamerada
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Alınan bilgiye göre, Bostancı İstasyonu'nda alkollü olduğu iddia edilen A.A. (41), çevredekileri rahatsız etmesi üzerine özel güvenlik görevlisi M.T. (41) tarafından uyarıldı.

Taşkınlık çıkaran A.A, uyarıları dikkate almayarak M.T'ye saldırdı, çıkan arbedede zanlı silahla vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

O anlar güvenlik kamerasına böyle yansıdı:

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin çeşitli suçlardan kaydının bulunduğu tespit edildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan yaşanan arbede güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, turnike geçiş siteminin önünde bekleyen kişiyi güvenlik görevlisinin uyarması, zanlının saldırması ve yaşanan arbedede silahla ateş edilmesi yer aldı.

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