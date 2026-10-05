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Marmaray Sirkeci durağında intihar girişimi: Seferlerde aksama yaşandı

İstanbul’da Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildi. Olayın ardından seferlerde gecikmeler yaşanırken, istasyonda ekiplerin çalışması sürüyor.

Haber Merkezi
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Marmaray Sirkeci durağında intihar girişimi: Seferlerde aksama yaşandı
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İstanbul’da Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.

Marmaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonu'nda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildiği ve seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi. 

Açıklamada, “Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır” denildi.

Olayın ardından istasyonda ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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