Marmaray Sirkeci durağında intihar girişimi: Seferlerde aksama yaşandı
İstanbul’da Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda yaşanan intihar girişimi nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildi. Olayın ardından seferlerde gecikmeler yaşanırken, istasyonda ekiplerin çalışması sürüyor.
İstanbul’da Marmaray’ın Sirkeci istasyonunda bir kişi intihar girişiminde bulundu.
Marmaray’ın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sirkeci istasyonu'nda yaşanan olay nedeniyle tek hat işletmeciliğine geçildiği ve seferlerde gecikmeler yaşandığı bildirildi.
Açıklamada, “Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır” denildi.
Sayın Yolcularımız, Sirkeci istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır. Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur.— Marmaray (@Marmaraytcdd) October 5, 2026
Olayın ardından istasyonda ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.