  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmaray Üsküdar İstasyonu’nda intihar vakası: Seferler tek hatta düşürüldü
Takip Et

Marmaray Üsküdar İstasyonu’nda intihar vakası: Seferler tek hatta düşürüldü

Marmaray’ın Üsküdar İstasyonu’nda yaşanan intihar olayı nedeniyle seferlerde aksama meydana geldi. Yapılan açıklamada, tren seferlerinin bir süre tek hat üzerinden gerçekleştirildiği belirtildi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Marmaray Üsküdar İstasyonu’nda intihar vakası: Seferler tek hatta düşürüldü
Takip Et

İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Marmaray istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tren seferlerinde aksama meydana geldi. Olayın ardından seferlerin tek hat üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.

Marmaray'dan açiklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."