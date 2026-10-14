Marmaray Üsküdar İstasyonu’nda intihar vakası: Seferler tek hatta düşürüldü

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İstanbul’un Üsküdar ilçesindeki Marmaray istasyonunda yaşanan olay nedeniyle tren seferlerinde aksama meydana geldi. Olayın ardından seferlerin tek hat üzerinden sürdürüldüğü bildirildi.

Marmaray'dan açiklama geldi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sayın Yolcularımız, Üsküdar istasyonunda yaşanan üzücü bir olay nedeniyle tek hat işletmeciliği yapılmakta olup, #Marmaray seferlerinde gecikmeler yaşanmaktadır.

Yolcularımızın gecikmelerden etkilenmemesi için alternatif ulaşım seçeneklerini de değerlendirmeleri önemle duyurulur."