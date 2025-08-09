Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor

Marmaray’da bugün peş peşe iki ayrı intihar olayı yaşandı. İlk olay, Marmaray Güzelyalı İstasyonu’nda meydana geldi. Seferler Aydıntepe-Kaynarca arasında tek hat üzerinden işletilmeye başlandı.

Trenler tek hat üzerinden hizmet veriyor

Darıca İstasyonu’nda i̇kinci i̇ntiharKısa süre sonra ikinci olay, Marmaray Darıca İstasyonu’nda yaşandı. Bu olayın ardından Gebze-Darıca arasında trenler tek hat üzerinden sefer yaptı.

Marmaray yönetiminden açıklama geldi

Marmaray’dan resmi açıklama Marmaray yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sayın yolcularımız; Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”

“Sayın yolcularımız; Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”