Marmaray'da 2 kişi intihar etti: Seferler gecikmeli yapılıyor
Marmaray’da Güzelyalı ve Darıca istasyonlarında iki ayrı intihar olayı meydana geldi. Marmaray seferlernde aksamalar yaşanıyor.
Marmaray’da bugün peş peşe iki ayrı intihar olayı yaşandı. İlk olay, Marmaray Güzelyalı İstasyonu’nda meydana geldi. Seferler Aydıntepe-Kaynarca arasında tek hat üzerinden işletilmeye başlandı.
Trenler tek hat üzerinden hizmet veriyor
Darıca İstasyonu’nda i̇kinci i̇ntiharKısa süre sonra ikinci olay, Marmaray Darıca İstasyonu’nda yaşandı. Bu olayın ardından Gebze-Darıca arasında trenler tek hat üzerinden sefer yaptı.
Marmaray yönetiminden açıklama geldi
Marmaray’dan resmi açıklama Marmaray yönetimi, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Sayın yolcularımız; Marmaray Güzelyalı istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Aydıntepe-Kaynarca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”
“Sayın yolcularımız; Marmaray Darıca istasyonunda meydana gelen üzücü bir olay nedeniyle Gebze-Darıca istasyonları arasında trenlerimiz tek hat üzerinden işletilmekte olup, Marmaray seferleri gecikmeli olarak yapılmaktadır.”