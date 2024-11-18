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Marmaray'da sefer durdu! Yolcular yoğunluk oluşturdu

Marmaray'da Halkalı yönünde gerçekleşen sefer durdu. Trenden inen yolcular Üsküdar istasyonunda bekliyor.

Haber Merkezi
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Marmaray'da sefer durdu! Yolcular yoğunluk oluşturdu
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Marmaray’da Halkalı yönüne gerçekleşen bir sefer sırasında teknik bir arıza nedeniyle tren hareketini durdurdu. Yolcular, durakladığı noktada treni terk ederek Üsküdar istasyonuna yönlendirildi.

Yolcular yetkililerden bilgi almayı bekliyor

İstasyonda bekleyişini sürdüren yolcular, seferlerin yeniden başlaması için yetkililerden bilgi almayı bekliyor. Olayla ilgili ekiplerin çalışmalarına devam ettiği ve seferlerin kısa sürede normale döndürülmesinin planlandığı öğrenildi.

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