Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor
İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da teknik arıza olduğu duyuruldu.
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İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da arıza olduğu açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmelerin yaşandığı belirtildi.
Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadeleri kullanıldı.
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