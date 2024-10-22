  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor
Takip Et

Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da teknik arıza olduğu duyuruldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor
Takip Et

İstanbul'da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Marmaray'da arıza olduğu açıklandı. Arıza nedeniyle Marmaray seferlerinde gecikmelerin yaşandığı belirtildi. 

Marmaray tarafından yapılan açıklamada "Söğütlüçeşme istasyonunda meydana gelen teknik bir arıza sebebiyle Marmaray seferlerimizde gecikmeler yaşanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. 

Narin Güran cinayetinde iddianame hazır: Abi Enes'le ilgili şüpheleri artıran diş fırçası detayıNarin Güran cinayetinde iddianame hazır: Abi Enes'le ilgili şüpheleri artıran diş fırçası detayıGündem
Türkiye'nin konuştuğu yenidoğan çetesinin savcısı Yavuz Engin'den mesajTürkiye'nin konuştuğu yenidoğan çetesinin savcısı Yavuz Engin'den mesajGündem

 

Gündem
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK/KCK üyesi aynı aileden 3 kişi yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! PKK/KCK üyesi aynı aileden 3 kişi yakalandı
Adana'da korkunç ev yangını! 3 çocuk yaşamını yitirdi
Adana'da korkunç ev yangını! 3 çocuk yaşamını yitirdi
Yenidoğan çetesinin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, dizide de oynamış
Yenidoğan çetesinin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz, dizide de oynamış
Yenidoğan çetesinden sonra şimdi de stent çetesi! Yaşlı hastaların ölümüne sebep oldular
Yenidoğan çetesinden sonra şimdi de stent çetesi! Yaşlı hastaların ölümüne sebep oldular
TİKA ile TÜİK arasında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı
TİKA ile TÜİK arasında "işbirliği mutabakat zaptı" imzalandı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı
İzmir'de DEAŞ operasyonu: 6 gözaltı