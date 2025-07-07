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Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor

Marmaray hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı yönünde seferler aksadı. Bazı tren seferleri iptal edilirken, duraklarda yoğunluk oluştu.

Haber Merkezi
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Marmaray'da teknik arıza nedeniyle seferlerde gecikme yaşanıyor
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İstanbul’da Marmaray seferleri teknik bir arıza nedeniyle aksadı. Özellikle Yenikapı yönünde trenlerde gecikmeler yaşanırken, bazı seferler iptal edildi.

Marmaray duraklarında yapılan anonslarda, “Sayın yolcularımız, teknik bir aksaklık nedeniyle Marmaray trenlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir” ifadeleriyle yolcular bilgilendirildi.

Yetkililerden seferlerin normale döneceği saatle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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